哈萨克斯坦艺术团英国爱尔兰巡演获圆满成功

哈通社/阿斯塔纳/10月30日-据外交部新闻消息，江布尔国家爱乐乐团在英国和爱尔兰举行的巡回演出取得圆满成功。

巡演期间，乐团在都柏林、曼彻斯特和伦敦等城市进行了表演。



英国政治、经济和文化领域的以及外交使团代表人员出席音乐会，对哈萨克斯坦古典音乐表示了赞赏，其中包括英国首相驻哈萨克斯坦贸易代表埃玛•尼科尔森、上议院议员穆罕默德•谢赫、英国外交部代表、多国驻英国大使以及多个国际组织代表等。



哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫发表讲话时，对乐团为宣传哈萨克文化所做出的贡献表示了感谢。



伊德里索夫还表示，曼彻斯特是英国首个无核武器地区，与我国塞米市关系特殊，两市在"和平市长会议"组织框架内有着密切的合作关系。



值得一提的是，加拿大小提琴家拉拉圣蔷（Lara St. John）和我国单簧管演奏家别克吐尔根•卓拉曼担任了此次演出独奏，而我国著名指挥家耶尔波拉特•阿赫梅德亚若夫担任指挥一职。



此外，英国广播公司BBC Radio 3对此次巡演进行了全程直播。



随后，该乐团还将前往米兰继续其欧洲巡演。



据悉，此次演出该活动在"全球化的当代哈萨克文化"项目框架内，由哈萨克斯坦文体部和哈萨克斯坦驻英国使馆共同组织举办，旨在庆祝哈萨克斯坦与英国和爱尔兰建交年满25周年。



【表演：达娜】