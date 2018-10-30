朝美高级别会谈或在美中期选举后举行

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- 据韩国外交消息人士29日透露，美国国务卿蓬佩奥将于11月第二周，即11月6日美国中期选举后与朝鲜高官会晤，这有望为停滞不前的朝美对话寻找出口，并积极推动预计于明年初举行的第二次金特会的筹备工作。

韩联社报道称，蓬佩奥本月19日在接受一次采访时曾表示非常期待十天后能在此举行会谈，就第二次金特会的时间和地点进行协调。该消息人士表示，会谈日程因美国内部情况有所推延，双方现就日程达成初步协议，会谈场地可能定在美国东部。

据悉，朝美初步商定的时间为11月6日中期选举之后的11月第二周，具体可能定在9日左右。但考虑到朝美谈判的特殊性，不排除日后再度调整时间的可能性。会谈地点可能选在纽约或华盛顿。

据悉，虽然朝方尚未向美方提供与会名单，但与蓬佩奥会晤的朝方官员很有可能是朝鲜劳动党副委员长兼统一战线部长金英哲。据外交消息人士透露，金英哲参与会谈的可能性较大。金英哲在第一次金特会举行前的今年5月底和6月初访美，并在纽约与蓬佩奥会晤，之后前往华盛顿与美国总统特朗普会面，向其转交金正恩亲笔信。若朝美高级别会谈成行，这将是朝鲜高级官员时隔5个多月再次访美。

据了解，此次朝美高级别会谈或就预计于明年初举行的第二次金特会时间和地点等进行协调，并就朝鲜采取无核化前期措施及美国采取的相应措施等问题进行磋商。预计金特会地点可能定在欧洲等中立第三方。在无核化措施方面，双方或就丰溪里核试验场核查问题、东仓里导弹发动机试验场、宁边核设施等相关问题进行讨论。

另外，松绑对朝制裁也可能成为朝美高级别会谈议题。以蓬佩奥第四次访朝为契机，朝鲜将重点从推进签署终战宣言转为松绑制裁，美国则坚持需朝鲜先实现无核化的立场。

朝美在高级别会谈会后将启动工作会谈渠道，就第二次金特会筹备工作等继续展开协调。而明年年初的第二次朝美领导人会谈上，双方将以高级别会谈、工作会谈结果为基础，进行"大谈判"。