“突厥晴雨表”民意：纳扎尔巴耶夫总统是突厥世界著名人物

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- "社会观点"研究院主任波塔阔兹·拉赫舍娃30日在题为"哈萨克斯坦与中亚：民族社会进程和民族文化交流"的哈萨克斯坦民族和睦大会中亚科学专家委员会会议上表示，突厥语国家公民们对相互旅游表示出极大兴趣。

会中，拉赫舍娃介绍"突厥晴雨表"项目并表示，今天将公布国家间社会调查结果，其还将拥有对比作用。该项目由国际突厥学院领导。该项目于2017年正式启动，并在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、土耳其以及阿塞拜疆等国家得到实施。2018年在各国得到延续，规模涉及到城市和乡村。

据她介绍，民意调查工作于7月、8月进行，并在突厥议会大会上进行了介绍。

"题中包括'对突厥语国家文化了解多少？'等问题。阿塞拜疆和吉尔吉斯斯坦公民们在这一方面具有较多的了解。"分析人士说。

此外，各国群众们对"突厥语国家当中，最希望前往哪个国家旅游？"这一问题表示出良好的意愿。

拉赫舍娃指出，哈萨克斯坦公民们对前往突厥语国家旅游表示出了更多的兴趣。

此外，参加调查的各国公民们还被问及关于突厥世界著名人物。

"社会观点"研究院主任表示，五个突厥语国家公民们对两位人物具有特别的了解，他们是被视为突厥世界重要人物的穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克和哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫。

值得一提的是，"突厥晴雨表"类似于欧盟的"欧洲晴雨表"项目等研究。研究项目主要旨在调查突厥语国家公民们对突厥语国家一体化进程、经济以及文化方面的观点。

【编译：冰山】