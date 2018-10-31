哈萨克斯坦外长会见红十字国际委员会副主席

哈通社/阿斯塔纳/10月31日-哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫近日在阿斯塔纳会见红十字国际委员会副主席吉勒•卡尔博尼耶。

据了解，卡尔博尼耶此次访问阿斯塔纳的主要目的，是为呼吁哈萨克斯坦政府参与红十字国际委员会主席彼得•毛雷尔提出的倡议--《核武器：避免全球灾难》。



会谈期间，卡尔博尼耶高度赞赏作为红十字会代表的纳扎尔巴耶夫总统在核裁军方面，以及我国在调解当今世界危机局势方面所做出的努力。



此外，双方还谈到了阿斯塔纳进程在解决叙利亚冲突中的意义、我国对阿富汗给予的人道主义援助、红十字国际委员会在冲突地区所起到的重要作用，以及我国在联合国安理会中积累的丰富经验等问题，并就哈萨克斯坦与红十字会的合作前景进行了讨论。



会谈期间，我国外长还介绍了纳扎尔巴耶夫总统近期提出的旨在改善中国、美国、俄罗斯和欧盟之间对话的联合国特别会议在阿斯塔纳召开的倡议，以解决相关国家在经济和政治矛盾方面的问题。



阿布德拉赫曼诺夫还指出，哈萨克斯坦政府与红十字国际委员会之间关于在我国开设红十字会代表处的相关协议批准程序即将完成。



同时，红十字国际委员会副主席卡尔博尼耶对哈萨克斯坦的支持表示了感谢，并指出愿意扩大双方在阿富汗实施的联合项目、培训我国维和部队人员，以及培训我国执法人员方面的合作关系。



值得一提的是，卡尔博尼耶此次访问阿斯塔纳期间，出席了由哈萨克斯坦外交部、红十字国际委员会，以及瑞士驻哈大使馆代表联合举办的《1949年日内瓦公约及其附加议定书》哈萨克语译本介绍会。



【编译：达娜】