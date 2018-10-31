世行公布哈萨克斯坦人力资本指数

哈通社/阿拉木图/10月31日-世界银行代表日前在阿拉木图公布我国"人力资本指数"。

根据该行分析，我国人力资本指数高于许多中亚国家。



世界银行中亚人力资本项目负责人苏珊娜•艾拉皮坦表示，鉴于哈萨克斯坦对教育和医疗保健领域投资的增加，2012-2017年，哈萨克斯坦人力资本指数从0.63％提升至0.75％，但0.75％也意味着国家在未来将可能损失25%的经济潜力。



"根据幼儿在5岁之前的死亡率、受教育程度及健康水平等指标来看，哈萨克斯坦新生儿未来的劳动生产力将达到75％。" 苏珊娜说，



她还表示，哈萨克斯坦每100名新生儿中有99名可存活至5岁以上，4岁开始上学的孩子在18岁时将完成中等教育学业，学生平均可以获得537分（625分代表成绩优秀，300分则是最低成绩），此外，在哈萨克斯坦，仅80％的15岁儿童能存活到60岁以上。



目前，我国教育经费支出占GDP比重较低，达3.6%，该数据与经合组织成员国相比低了3-4倍。此外，我国城市和农村的平均受教育程度相差较大，因此平衡两者之间的差距非常重要，因为目前国内四分之三的学校设于各州地区。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统10月5日发表国情咨文，提出应在5年内将我国教育、科学和医疗支出所占GDP的比重增至10%。



【编译：达娜】