韩美拟筹建工作组商讨对朝制裁

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 据韩联社报道，美国国务院和韩国外交消息人士日前透露，韩美商定筹建联合工作组，就两国涉朝决议执行情况和对韩朝经合项目给予制裁豁免等事宜进行磋商。

美国国务院当地时间30日表示，国务院朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根本月28-30日访韩并同韩国政府相关人士商定组建韩美联合工作组。对此，韩国外交消息人士31日补充道，工作组将由韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋和比根牵头，韩国外交部、美国国务院，以及两国大使馆人士也将参与其中。

据分析，该工作组将有助于双方在对朝政策方面保持更加紧密的合作。目前，韩方希望推动《平壤共同宣言》落实的韩朝经合项目能被豁免制裁，但美方通过各种渠道表现出消极态度。在此情况下，韩美有必要成立工作组，就相关事宜进行实时沟通。

另有分析认为，美国可能希望通过该工作组随时掌握韩朝协商情况，发挥牵制韩国的作用。韩国峨山政策研究院研究员申范澈表示，韩国正在计划推进各种韩朝合作项目，而美方似乎希望通过工作组率先掌握相关项目进展，防止其违反国际社会涉朝决议。

【编辑：木合塔尔·木拉提】