阿拜诗歌朗诵会在北京举行

哈通社/北京/11月1日-据哈通社驻华记者报道，10月31日，一年一度的"阿拜诗朗诵"在北京市朝阳公园金台艺术馆举行，以纪念阿斯塔纳成立20周年。

首先，活动参与者在阿拜纪念碑前举行献花仪式。据了解，该纪念碑于2014年3月19日揭幕，在哈萨克斯坦驻华大使馆的倡议下，由中国著名雕塑家袁熙坤制作完成。



中国外交部欧亚司顾问刘建平（音译）、语言学博士、教授吐尔逊•朱尔特拜、中国人民政协委员、哈萨克作家艾克拜尔•米吉提、金台艺术博物馆馆长卓华（音译）、外交使团代表、中国哈萨克和当地大学生以及哈萨克侨民代表出席了活动。



活动期间，我国驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在发表讲话时介绍了纳扎尔巴耶夫总统提到的"精神文明复兴"规划项目。



"纳扎尔巴耶夫总统宣布2019年为‘青年年'，因此，我使馆将对两国青年一同组织的此类文化活动给予全面支持。" 努雷舍夫说。



同时，中国外交部欧亚司顾问刘建平也发表讲话，表示曾在朝阳公园出席过阿拜纪念碑揭幕仪式。



“阿拜的作品以其深刻的思想而著称，体现了哈萨克人的精神文化，他作品在中国也很受欢迎，2018年央视春晚上曾朗诵过的阿拜诗作也证明了这一点。”他说。



随后，朱尔特拜和米吉提结束讲话后，出席会议的贵宾们还观赏了大学生们准备的文艺晚会。



值得一提的是，中国社会科学院外国文学研究所研究院王小玉（音译）也出席了此次朗诵会，她曾将马赫詹•朱玛巴耶夫和扎娜提•艾斯克尔别克赫兹的诗歌作品翻译成汉语。



"10年前，我在中国中央民族大学学习了两年的哈萨克语，今年还参加了朱玛巴耶夫诞辰125周年的庆祝活动。"王小玉接受哈通社记者采访时说。











【编译：达娜】