托卡耶夫：哈中选委忠诚的履行了使命

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 -旨在庆祝哈萨克斯坦中央选举委员会成立25周年的国际研讨会，11月1日在阿斯塔纳举行。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长贝肯•别克塔诺夫在会上宣读了议长哈斯木卓玛尔特•托卡耶夫的贺信。





议长在贺信中指出，哈中选委在四分之一个世纪的历程当中，以高度的责任感忠实的履行了自己的使命。



托卡耶夫强调，中选委的成立，与哈萨克斯坦的独立自主和国家主权的稳固历史息息相关。



"在四分之一个世纪的历程中，中选委忠诚的履行了自己的使命。正如纳扎尔巴耶夫总统所言，‘民主是千秋大业，不能急于求成'，哈萨克斯坦选择走向世界的开放发展道路，以国内稳定和平衡的外交政策为导向，坚定地坚持作为权威国际组织成员的基本民主原则。"他说。





托卡耶夫着重指出，哈萨克斯坦的各项选举工作一贯得到了国际组织和观察员的高度评价，这足以证明中央选举委员会的工作成就。



"我相信，在今天的研讨会上，将就改善选举制度和完善这一重要领域的国际标准提供坚实的意见和建设性建议。祝愿哈萨克斯坦中选委在今后的工作中更上一层楼。"托卡耶夫说。





值得一提的是，此次中选委25周年国际研讨会将持续2天，会议吸引了来自阿塞拜疆、俄罗斯、拉脱维亚、立陶宛、塔吉克斯坦、格鲁吉亚、吉尔吉斯等国家中央选举委员会的代表参会。



会议期间，哈萨克斯坦中选委与阿塞拜疆中选委以及约旦独立选举委员会签署了合作备忘录。



纳扎尔巴耶夫总统也在1日对大会致贺信。



【编译：木合塔尔·木拉提】