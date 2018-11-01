纳扎尔巴耶夫总统会见俄总理梅德韦杰夫

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统1日在总统府同俄罗斯联邦政府总理德米特里·梅德韦杰夫举行会晤。

会谈中，双方就两国合作关系主要方向问题进行了深入讨论。

总统指出，哈俄两国之间基于相互信任和迅速发展的合作关系具有重要战略意义。

"近日，我与普京总统举行了会面。哈俄之间的关系值得成为典范，我们要保持这一关系。"纳扎尔巴耶夫说。

此外，总统还表示哈俄两国应继续加强欧亚经济联盟、集安组织和独联体等国际组织框架下的合作关系。他同时还强调，

两国政府在加强双边经贸和区域合作关系具有重要作用，并向梅德韦杰夫为推动双边合作关系发展做出的贡献表示感谢。



梅德韦杰夫表示，根据两国之间的有效合作结果，哈俄双边贸易额不断增长。

"哈萨克斯坦是俄罗斯的战略合作伙伴和友好联盟。两国之间的合作具有的特性。定期举行的高级别会议，以及政府与商界之间的良好关系就可以证明这一点。我们非常高兴在各种会议上经常会面。没有这样的关系，不可能建立充分的相互合作关系。"俄罗斯总理说。

据悉，梅德韦杰夫于1日抵达阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。2日，他将出席独联体国家政府首脑理事会会议。

【编译：小穆】