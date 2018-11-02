哈萨克斯坦与瑞士有意加强旅游合作

哈通社/苏黎世/11月2日-由哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）执行总裁拉希德•库泽穆巴耶夫带领的哈萨克斯坦代表团于10月29日-11月2日期间对瑞士进行工作访问。

访问期间，日内瓦和苏黎世市举办路演，来自瑞士的50多个旅游公司代表出席活动。哈萨克旅游国有公司在活动上对我国部分旅游业发展项目进行了介绍。



同时，代表团访问了日内瓦酒店管理学校 (Ecole Hoteliere de Geneve)，以推进纳扎尔巴耶夫总统提出的在哈萨克斯坦建立旅游大学的相关任务。学校管理人员表示有兴趣协助我国开班此类大学并制定课程。



此外，在日内瓦，我国代表团还与世界经济论坛代表进行会面，讨论我国旅游业竞争力，并分别与瑞士经济事务国务秘书处（SECO）、“Swiss Tourism”、“Swiss Health”、 “Swiss Education Group”等公司代表们举行了正式会议。



根据会谈结果，两国旅游机构签署了一份合作备忘录。根据该备忘录，瑞士方面将协助我国发展国家公园和山区的旅游业，培训登山向导和滑雪教练。



【编译：达娜】