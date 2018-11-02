纳扎尔巴耶夫总统会见独联体国家政府首脑理事会成员

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统2日在总统府会见出席独联体国家政府首脑理事会会议的各成员国代表。

消息称，哈萨克斯坦总理萨金塔耶夫、俄罗斯总理梅德韦杰夫、阿塞拜疆总理马梅多夫、白俄罗斯总理鲁马斯、吉尔吉斯斯坦总理阿布勒哈兹耶夫、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、亚美尼亚第一副总理米尔佐扬、土库曼斯坦内阁副主席穆拉多夫和独联体执行委员会主席兼执行秘书列别杰夫出席了会面。



纳扎尔巴耶夫总统向出席会议的独联体成员国代表团领导表示欢迎，并表示今天召开的会议在加强各成员国之间的合作关系具有重要意义。

总统表示，独联体在25年里成为了重要的国际组织，各成员国之间的贸易量不断增长。数据显示，去年独联体国家之间的贸易额增长25%，达1640亿美元。



哈萨克斯坦总统还谈及了今年举行的独联体国家元首峰会成果。

"我们就进一步加强组织问题进行了讨论。其中注重关注了提高工作效率和适应现代社会要求等问题。此外，会议还就在独联体框架下扩大经济合作和落实自由贸易协议项目进行了讨论。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：小穆】