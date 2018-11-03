哈萨克斯坦驻华大使馆参加第三届“炫彩世界一带一路沿线国家特色文化展”

哈通社/阿斯塔纳/11月3日-2018年10月25-28日在北京举行了第三届"炫彩世界 一带一路沿线国家特色文化展"活动，活动由中华人民共和国文化和旅游部、国家广播电视总局、北京市人民政府共同主办，北京月讯杂志社和北京对外文化交流中心承办。

俄罗斯，乌克兰，吉尔吉斯斯坦，巴基斯坦，蒙古，伊朗，阿富汗，白俄罗斯，土耳其，格鲁吉亚，巴基斯坦等国家驻华外交使团代表以及中国各个省份的代表参加了此次活动。参展商向观众展示了他们的文化（民族服装，食品，舞蹈和歌曲）和旅游潜力。



哈萨克斯坦共和国驻华大使馆布置了带有民族特色的展馆，展示了关于哈萨克斯坦的书籍和材料。此外，哈萨克斯坦共和国驻华大使馆参赞卡巴基耶夫在发言中在哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫提出的实施"面向未来：意识现代化"的框架下向中国和外国参观者介绍了哈萨克斯坦的精神圣地和旅游潜力，并邀请大家了解哈萨克斯坦传统习俗和神圣之地。



参观者对哈萨克文化、圣地的位置及其特点、如何获得哈萨克斯坦签证以及旅行社表示了兴趣。







来源：哈萨克斯坦驻华大使馆官网