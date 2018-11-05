哈萨克斯坦代表团将出席英国伦敦世界旅游交易会

哈通社/阿斯塔纳/11月5日 - 据哈萨克斯坦驻英国大使馆消息，哈萨克斯坦代表团将出席于11月5-7日在英国举行的伦敦世界旅游交易会（WTM London）

英国伦敦世界旅游交易会（WTM London）由Reed Exhibitions Ltd.主办，一年一届。



WTM展是一个系列展，一年在三个地点举办，分别是英国的伦敦、巴西的圣保罗以及南非的开普敦。



该展会是最负盛名的全球旅游业盛会之一。



为期三天的展会吸引了来自亚洲、美洲、欧洲、非洲、中东等全球重要旅游目的地国家、旅游机构和组织的大量资深旅游界和媒体界专业人士参加。参会人数预计今年将达到51000多人。



WTM为全球的旅游行业提供了独特的机会，行业人士可以借此与同行会晤、拓展交际圈、建立合作伙伴关系、开展新业务。



今年，在哈萨克斯坦文化和体育部的支持下，哈旅游业代表将在展会上展示他们的旅游产品、宣传哈萨克文化。



通过参加 WTM，哈萨克斯坦旅游企业可以成功有效地为自身赢取即时的竞争优势，并可以了解世界旅游业的最新发展情况。



【编译：木合塔尔·木拉提】