中国国家主席出席国际进口博览会并发表主旨演讲

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 中国国际进口博览会周一在上海举行。根据举办方的统计，来自130个国家的3000多家公司参加了此次博览会。

中国国家主席习近平出席了开幕式，并发表了主旨演讲。



半小时的演讲透露了以下重要内容：



中国国际进口博览会是国际贸易发展史上一大创举



习近平指出，举办中国国际进口博览会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放，是中国主动向世界开放市场的重大举措。这体现了中国支持多边贸易体制、推动发展自由贸易的一贯立场，是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动。



中国将放宽教育、医疗等领域外资股比限制



习近平强调，中国正在稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放，深化农业、采矿业、制造业开放，加快电信、教育、医疗、文化等领域开放进程，特别是外国投资者关注、国内市场缺口较大的教育、医疗等领域也将放宽外资股比限制。预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。



降低关税提升通关便利化水平



削减进口环节制度性成本，加快跨境电子商务等新业态新模式发展。



将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制



将增设中国上海自由贸易试验区的新片区。将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，不断完善资本市场基础制度。



引入侵犯知识产权的惩罚性赔偿制度，保护外资企业合法权益



习近平称，中国将加快出台外商投资法规，完善公开、透明的涉外法律体系，全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。中国将尊重国际营商惯例，对在中国境内注册的各类企业一视同仁、平等对待。中国将保护外资企业合法权益，坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为，提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度，显著提高违法成本。



各国应加强数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域合作



习近平强调，各国应该坚持创新引领，加快新旧动能转换，把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇，加强数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域合作，共同打造新技术、新产业、新业态、新模式。



【编辑：木合塔尔·木拉提】