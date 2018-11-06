纳扎尔巴耶夫总统会见爱沙尼亚总理拉塔斯

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日府会见了到访的爱沙尼亚政府总理拉塔斯。

会谈中，双方就进一步加强哈萨克斯坦和爱沙尼亚在数字化和创新技术领域合作的前景，以及不断发展两国经贸领域合作等问题开展了深入讨论。



纳扎尔巴耶夫总统感谢拉塔斯出席"阿斯塔纳枢纽"（Astana Hub）国际IT初创科技园开幕仪式，并高度评价了爱沙尼亚在数字化技术领域积累的丰富经验。



总统指出，哈萨克斯坦与爱沙尼亚有必要加深双边贸易合作，共同推进经济发展。纳扎尔巴耶夫总统还向拉塔斯介绍了哈萨克斯坦正在开展的数字化国家计划，在这一计划框架下建立的各类设施，以及为促进物流交通领域潜力发展而开展的各类政策的成果。



总统还强调了加工工业、农业、制药业和其他经济领域开展合作的重要性。



爱沙尼亚政府总理拉塔斯感谢纳扎尔巴耶夫总统的盛情款待，并对阿斯塔纳的发展成就表示赞叹。



"昨天我同萨金塔耶夫总理进行了富有建设性的对话。虽然我是首次来到阿斯塔纳，但从这座美丽的城市和其中完善的基础设施建设可以看出，哈萨克斯坦的发展可谓日新月异。"他说。



拉塔斯还强调指出，爱沙尼亚有意同哈萨克斯坦在基础设施建设、投资和物流交通领域开展深入合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】