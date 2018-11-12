社会发展部长与"同胞"基金会主席会见土耳其哈萨克族裔代表

哈通社/伊斯坦布尔/11月12日 -- 哈萨克斯坦社会发展部部长达尔汗·卡列塔耶夫与"同胞"基金会主席努尔泰·阿布哈耶夫9日在伊斯坦布尔市会见生活在土耳其和欧洲的哈萨克族裔代表。

社会发展部部长卡列塔耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统向外国哈萨克族裔同胞们给予了极大的关注。根据总统下达的工作任务，政府明确了2018-2022年期间对外国哈萨克族裔同胞提供支持的事项计划。

该计划中包括，向生活在国外的哈萨克同胞们提供母语教育及保留、建立人文交流关系以及旨在向归国同胞们提供支持的举措。

会面期间，"同胞"基金会主席努尔泰·阿布哈耶夫就基金会的目标和任务进行了介绍。阿布哈耶夫指出，基金会主要旨在向外国哈萨克同胞及归国同胞们提供支持，为归国同胞们快速适应和个人权利与合法利益方面提供信息、咨询等方面的支持。

与会代表表示，生活在国外的哈萨克族裔代表们一直关注着哈萨克斯坦动态。同时，哈萨克同胞们的后代在学习母语、文化和民族传统方面得到了很大的支持。

值得一提的是，此次会议在"精神文明复兴"规划"保留民族独特性"计划框架下举行。

【编译：冰山】