第十一届公民论坛在阿拉木图举行

哈通社/阿斯塔纳/11月12日 -- 第十一届公民论坛12日在阿拉木图举行。

论坛上，来自中央及地方政府机构、非政府组织和其他社会团体的代表共聚一堂，就共和国公民社会发展问题开展了积极、广泛和深入的讨论。



此次阿拉木图公民论坛旨在为即将在首都举办的全国公民论坛做准备。



哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部社会组织事务委员会主席阿莉娅•哈利莫娃出席会议并发表讲话。





哈利莫娃指出，哈萨克斯坦一直高度重视公民社会建设，制定了2018-2020年路线图计划并出台了许多相应的政策，相关工作正在步入轨道。



另据阿拉木图市副市长阿尔曼•柯尔克巴耶夫在大会期间透露，作为哈萨克斯坦最大的都市，阿拉木图也是非政府团体和社会组织数量最多和最活跃的中心城市。





截至目前，仅在阿拉木图市合法登记注册的非政府组织已达4000个，媒体1000家，宗教团体173个。



不过他同时也指出，许多已注册的团体实际上已经停止活动，对这类团体的注销等也需要通过明确的规章制度予以管理。



"对这一领域需要更充实的法律监管框架。"他说。





公民论坛由纳扎尔巴耶夫总统提议创立，15年来已经成为了具有重要影响力的对话平台。



今年全国公民论坛将于11月27-28日在阿斯塔纳举行。届时将有600多名非政府组织及政府机构代表参会。





【编译：木合塔尔·木拉提】