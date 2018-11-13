第四届"阿斯塔纳俱乐部"会议讨论了哪些问题？

哈通社/阿斯塔纳/11月13日-第四届"阿斯塔纳俱乐部"会议12日在首都开幕。

活动首日，与会专家们就全球经济的变化和人类面临的新挑战进行了讨论，并一致认为地缘政治问题可通过经济一体化得以解决。



会议期间，专家们重点就"通往大欧亚之路：如何建立共同未来"这一主题交换了意见。



首任总统基金会主席、参议院（议会上院）议员达丽哈•纳扎尔巴耶娃在会议开幕式上讲话时表示，纳扎尔巴耶夫总统于2015年在联合国大会上，首次提出"大欧亚"思想。



此外，会议还介绍了"2019年欧亚面临的全球威胁排行"的研究结果。据悉，全球30多位优秀分析人士和政治家参与了此项研究，研究过程中对60个国家上千名专业受访者进行了问卷调查。



根据分析人士预测，地区面临的主要全球威胁包括：中美对抗加剧；大规模贸易战；中东战争；俄罗斯与西方关系进一步恶化；欧亚地区"紧张局势"重燃；分歧、种族以及信仰冲突；生态和水资源威胁升级；网络威胁的发展和加剧；大规模军备竞赛新面貌；大型核武器和人为灾害威胁。



会议期间，参加会议的多个专家就2019年欧亚面临的全球威胁问题发表了看法。



其中，布雷顿森林公司代表马克•韦恩就经济问题发表讲话，并强调不应忘记解决贸易壁垒问题，以免其妨碍世界经济的发展。



大西洋理事会国际安全中心"战略远见倡议"的主任马修•巴罗佐提到了美国与中国之间的矛盾。他表示，中美两国的团结一致将有助于全球稳定，并表示相信明年将不会出现全球危机。



马德里俱乐部秘书长埃琳娜•阿圭罗则谈到了欧亚大陆在内的世界宗教和种族紧张局势。她表示，欧亚大陆有许多种族和宗教团体，因此该地区存在宗教冲突风险。



同时，IDEA国际研究所秘书长、比利时前首相伊夫•莱特姆表示，移民是导致种族纠纷和宗教紧张的主要原因之一。



"这里要提到难民的人道主义问题。例如，我们可以通过向难民提供志愿者工作，或在法律上允许其成为积极公民，以加强反极端主义和恐怖主义斗争。"他说。



此外，土耳其前外长、前总理艾哈迈德•达武特奥卢表示，现阶段不仅是欧亚大陆的困难时期，也是全人类的困难时期，并表示首先要了解这场危机的背景因素才能摆脱这种地缘政治局面，对此，每个国家应了解自己肩上的责任，共同实现建立和平世界的发展目标。



值得一提的是，阿斯塔纳俱乐部全体会议近日在总统府举行，会议吸引来自30个国家的前总统和前总理、前外交部部长、诺贝尔奖得主、地缘政治领域畅销书作者、国际关系和地缘政治及经济领域分析人士等近50位发言人参与。其中包括奥地利、阿富汗、比利时、埃及、意大利、波兰、葡萄牙、英国以及其他国家代表。



【编译：达娜】