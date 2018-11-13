欧开行总裁：与哈萨克斯坦的合作得到了新的动力

哈通社/阿斯塔纳/11月13日 -- 为进一步推动经济发展和有效落实新的改革，哈萨克斯坦积极与国际金融机构建立紧密的合作关系。哈通社记者近日采访了欧洲复兴开发银行总裁萨摩·查克雷巴蒂，了解了欧开行将在哈萨克斯坦开展的工作计划，并听取了查克雷巴蒂对哈萨克斯坦现代化经济改革方向工作成果的评价。

记者：查克雷巴蒂先生，您如何评价哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行之间的合作水平？

查克雷巴蒂：我们非常高兴与哈萨克斯坦建立了有效性的合作。2017年年底，欧开行与哈方确定了共同努力和合作的主要方向。双方签署的相关文件，保障了共同落实引资、推动财政和小型企业发展等项目。

新的3年协议，旨在为持续增长和发展带来动力，基于双方2014年签署的框架性协议制定。新的协议必定会哈萨克斯坦和欧开行在市政基础设施领域联合工作带来新的动力。与此同时，这将确定双方在"绿色经济"、替代能源、提高哈萨克斯坦的全球竞争力和私有化进程等领域的合作。此外，欧开行是总统直属外国投资者理事会成员。

记者：能否向广大读者介绍一下欧开行与哈萨克斯坦共同落实的工作成果？

查克雷巴蒂：哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行在20年的合作框架下，欧开行向哈萨克斯坦经济246项项目投资了75亿欧元。值得一提的是，哈萨克斯坦在欧开行主要投资国家当中位居第4位。与此同时，欧开行于2017年通过了旨在哈萨克斯坦国家经济现代化和多样化方向的新的战略。

记者：欧开行在哈萨克斯坦落实了哪些大型和有效项目？

查克雷巴蒂：首先，对我们来说，所有的项目都非常重要。其次，每个项目都有自己的特点。欧开行可以在哈萨克斯坦落实的项目感到骄傲。因为，除了对哈进行投资之外，欧开行还帮助哈萨克斯坦有效落实改革（比如说，改善经商环境）。此外，欧开行在哈萨克斯坦"绿色经济"、资本市场发展、区域多样化发展和阿斯塔纳国际金融中心的发展具有重要作用。

今年，欧开行今年与曼格斯套州电网公司签署协议，截止2020年向该公司投资项目120亿坚戈资金。这些资金将用于该州70多项电网现代化项目，以及引入"智能计算"技术和自动化控制技术。

此外，我们注重关注替代能源的发展。哈萨克斯坦在这一领域处于区域领先地位。

与此同时，我们还向哈萨克斯坦中央贷款银行（Bank CenterCredit）提供了4500万美元的信贷，将用于哈萨克斯坦中小型企业的发展。其中500万美元将为女性企业家的发展提供支持。

记者：您在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的开业典礼表示，该金融中心必定将哈萨克斯坦带来收益。您如何评价AIFC目前的发展？

查克雷巴蒂：我在此之前也说过阿斯塔纳国际金融中心的发展将对哈萨克斯坦改革项目中具有重要作用。AIFC将帮助哈萨克斯坦引入外国投资、经济增长、引入新的治理标准和"绿色"创新项目经验。根据我们的预测，AIFC的成立为大型基础设施建设引入全球投资者和大型企业私有化起着至关重要的作用。阿斯塔纳国际金融中心是根据英国法律为基础制定的，这是应成为典范的步骤。

我相信AIFC的发展将在哈萨克斯坦和中亚地区形成具有竞争力的金融市场。

至于评价阿斯塔纳国际金融中心，我不想提前做出结论。像这样的举措需要时间来证明。因为，我们谈及的不是速度，而是有效地工作成果。

记者：欧开行目前对哈萨克斯坦落实的哪些国家规划感兴趣？

查克雷巴蒂：我们一直都积极参与哈萨克斯坦私有化项目。我认为，公私合作伙伴关系方向具有巨大的前景。"大阿拉木图"外环公路建造工程项目的成功落实，将为哈萨克斯坦引入外国投资领域带来有效动力。此外，这将有助于哈萨克斯坦道路公司的改革发展。

目前，我们对首都天然气供应项目有着巨大的兴趣。我认为，欧开行是否参与该项目不是重要，重要的是阿斯塔纳的天然气供应问题。该项目不仅仅是天然气管道，而是推动阿斯塔纳和卡拉干达，以及大部分地区的天然气供应工程的发展，将热电站的燃料由传统的煤炭供热模式改为环保的天然气供热。

总之，在我看来，哈萨克斯坦目前注重关注经济多元化、减少二氧化碳排放和有效利用替代能源等问题。这些问题都跟哈萨克斯坦的战略有着紧密关系。这一方向，我们有足够的资源和经验。此外，我们与哈萨克斯坦积极开展推动当地资本市场发展和货币交易等领域的工作。

记者：感谢您接受采访。

【编译：小穆】