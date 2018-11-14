哈原子能工业公司已奠定在铀工业领域国际领先地位

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 -哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Қазатомөнеркәсіп）董事会主席哈利姆詹•皮尔玛托夫14日在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）证券交易所开市仪式上表示，哈原子能工业公司已经奠定了在铀工业领域的国际领先地位。

皮尔玛托夫说："哈原子能工业公司在奠定自身铀工业国际领先企业地位的同时，成功完成了首次公开募股（IPO），而且还是首家在AIFC证券交易所挂牌上市的公司。"



他强调，公司自纳扎尔巴耶夫总统1997年签署总统令成立以来，在总统的战略指导，以及国内外合作伙伴的支持下，经过复杂转型，成为了全球第一位的铀工业生产者。



据其介绍，公司今后将吸引更多地国内外投资者成为其股东。



"我们将同股东们分享公司的成就与未来，并时刻准备踏上国家发展新阶段的征程。"他说。



AIFC证券交易所董事会主席提莫提•本内特在讲话中强调，哈原子能工业公司实施IPO对哈萨克斯坦经济发展具有十分重要的意义。



他说："今天是哈原子能工业公司历史上重要的一天。公司与国际资本市场上的同仁们一道，证明了自己是领先者当中的领先者。而且，这将为投资者们创造了透明的环境，改善资本准入以支持业务增长。"



【编译：木合塔尔·木拉提】