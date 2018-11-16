哈-乌两国第一副总理签署发展合作伙伴关系备忘录

哈通社/奇姆肯特/11月16日 -- 首届哈-乌地区间合作论坛期间，两国签署多个合作协议。哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔·马明和乌兹别克斯坦第一副总理阿奇勒拜·拉马托夫签署发展合作关系备忘录。

论坛期间举行的全体会议上，两国州、市领导人签署联合备忘录。会中，第一副总理马明指出，哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"取得了圆满成功。

"2018年在合作发展事务方面取得良好进展，哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"为加深经贸和文化交流起到了重要作用。过去9个月，两国贸易额超过20亿美元，增长40%。在此之际，首届地区间合作论坛在奇姆肯特市得到举办。奇姆肯特市地位获得提升也为此起到推动作用。相信所达成的合作协议将为各经济领域发展做出巨大贡献。两国政府计划使双边贸易额增长50亿美元。"第一副总理马明说。





据了解，地区间合作论坛主要旨在加强贸易重要性、促进地区间经贸合作关系发展。双方指出，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦应成为中亚经济发展的推动力量。两国之间合作协议将为双方经济发展起到重要作用。此外，两国计划联合发展运输走廊、基础设施建设以及数字技术。

乌兹别克斯坦第一副总理拉马托夫表示，代表乌兹别克斯坦政府表示诚挚的谢意。此次论坛不仅旨在促进经贸和工业领域发展，还将进一步加深两国精神文化交流。哈萨克斯坦是乌兹别克斯坦主要战略合作伙伴。两国之间的友谊关系得到进一步发展。今年年底前，两国货物流通量有望超过30亿美元。





会谈期间，与会各代表就共同发展奇姆肯特市和塔什干市达成共识。

奇姆肯特市市长阿布德拉赫莫夫指出，首届地区间合作论坛在奇姆肯特市得到举行对地区来说是个莫大的荣幸。就如总统所言，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦主要战略伙伴之一。奇姆肯特市和塔什干市将共同发展。

会谈框架下，哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔·马明与乌兹别克斯坦第一副总理阿奇勒拜•拉马托夫签署发展合作关系备忘录；奇姆肯特市市长阿布德拉赫莫夫同吉扎克州州长索利耶夫签署合作备忘录。

值得一提的是，首届哈-乌地区间合作论坛框架下举行农业技术、工业、轻工业和食品加工、建筑、家具制造业等领域展会。









【编译：冰山】