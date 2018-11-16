哈通社/纽约/11月16日 -- 哈萨克斯坦在联合国安理会会议上支持解除对厄立特里亚所有制裁措施。自2017年1月起，哈萨克斯坦担任联合国索马里和厄立特里亚制裁委员会主席

会中，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫提及非洲国家厄立特里亚、埃塞俄比亚、吉布提和索马里等国家前所未有的变化。今年6月，国际社会见证了厄立特里亚与埃塞俄比亚签署的历史性和平协议，结束了持续20年剥夺了8万人生命的冲突。

这一举措为厄立特里亚与吉布提促进双边关系正常化进程创造了机遇。与此同时，厄立特里亚、埃塞俄比亚以及索马里就加强政治、经济和文化交流，恢复和平与稳定达成共识。

哈萨克斯坦常驻联合国代表指出，各国为解决地区问题表示出共同的意愿，而国际社会的提供的支持将为地区取得良好变化起到重要作用。地区和平稳定是各国领导人勇敢决定取得的成果。这再次证明长达数年对抗、冲突时代的结束，并开辟了面向和平、互利合作的新时代。

"外交、调解、建立信任、对话以及投资发展是解决国家间争端的可靠方法。我们支持吉布提与厄立特里亚关系得到改善，并呼吁两国促进解决双边关系中的其余问题。"奥马洛夫说。

哈萨克斯坦支持安理会解除对厄立特里亚所有制裁措施的决定，并强调非洲国家追求和建立和平与稳定的重要性。哈萨克斯坦在联合国安理会中的工作是纳扎尔巴耶夫总统提出的7个优先事项之一。

据了解，哈萨克斯坦为联合国安理会做出解除对厄立特里亚所有制裁措施的决定做出了重要贡献。厄立特里亚领导人于今年9月和10月同制裁委员会主席举行会面，从而使厄立特里亚多年以来的国际孤立得到缓解。

哈萨克斯坦作为制裁委员会主席做出的工作所取得的成果得到了安理会理事国们的高度评价。会议最后，厄立特里亚与吉布提代表团就哈萨克斯坦为该地区建立稳定的和平提供的支持表示诚挚的谢意。

据悉，2009年，厄立特里亚因向索马里极端组织青年党提供武器，并拒绝解决与邻国吉布提之间的边界争端而遭到联合国安理会的制裁。.

【编译：冰山】