哈俄两国将联手改善乌拉尔河流域生态

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 - 哈萨克斯坦 - 俄罗斯乌拉尔河流域生态系统保护委员会会议日前在俄罗斯首都莫斯科举行。

据哈萨克斯坦能源部消息，2018年11月15日至16日，哈萨克斯坦 - 俄罗斯保护乌拉尔流域跨界河流生态系统委员会第一次会议，在俄罗斯首都莫斯科召开。



参会的哈俄两国代表团分别由哈萨克斯坦共和国能源部副部长努尔勒拜•萨比特和俄罗斯联邦自然资源和环境部副部长穆拉特•卡里莫夫率领。会议还邀请了两国政府机构、学者和社会活动人士代表参会。



召开此次会议的目的，旨在推动和落实哈萨克斯坦共和国和俄罗斯联邦于2016年10月5日在阿斯纳塔举行的区域间和跨界合作论坛上通过的乌拉尔河流域生态系统保护协定。





会上，两国代表讨论了乌拉尔河流域生态系统发展的现状和前景。双方均强调指出，乌拉尔河流域环保议题不仅对哈俄两国，对整个欧亚地区而言都具有非常重要的意义。



会议结束后，双方签署了议定书，并通过了《关于改善乌拉尔河流域生态系统和防止跨界污染的联合行动计划》。



通过的行动计划包括11个项目，旨在改善乌拉尔河的生态状况。作为亚欧分界线的乌拉尔河拥有独特的自然环境，丰富的生物多样性和众多的历史文化遗产。



双方协议将于明年举行第二次会议。



值得一提的是，今年12月乌拉尔河上将建成一座大桥。



【编译：穆赫塔尔·木拉提】