《总统与我》网络图片征集评选活动于日前启动

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 - 为庆祝即将到来的首任总统日，哈萨克斯坦青年论坛正式启动了主题为《总统与我》的照片网络征集、评选活动。

根据活动要求，2018年11月14日至30日期间，参与者可将自己与纳扎尔巴耶夫总统的合影发布在Instagram个人帐号中，并在主题帖上标注 # ElbasyJaneMen 标签。此外，活动参与者需关注以下Instagram政府部门官方帐号：@kdm.gov.kz @kdms.gov @qogamdyk_damy_astana 并在主题帖中予以标注。



据主办方介绍，在有总统出席的大型公共活动当中，参与者与总统同框出现的集体照片，也可以作为合影参加评选比赛。





哈萨克斯坦共和国社会发展部青年和家庭事务委员会主席阿斯哈特•奥拉洛夫表示，该项目姜维每一位公民提供一个机会，在公开平台上分享自己同总统之间互动经历、感悟和对其影响的故事。



评选活动中选出的优秀照片将在首任总统图书馆、可汗大帐商业娱乐中心以及MEGA丝绸之路商业中心公开展出，此外还有三个级别的奖品。



【编译：穆赫塔尔·木拉提】