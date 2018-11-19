欧佩克或将减产以抬升国际油价

哈通社/阿斯塔纳/11月19日 -- 13日，纽约原油期货价格连续第12个交易日下跌，跌幅超7％，创下近三年来最大单日跌幅。当日，纽约原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格收盘较10月3日创下的高点分别下跌27.11％和24.12％。此后几个交易日，国际油价虽略有反弹，但涨幅不大。

分析人士指出，产油国持续增产导致供大于求是近期国际油价大幅下跌的重要原因之一。国际能源署近日发布报告说，年中以来，中东一些国家、俄罗斯和美国原油增产量已经超过伊朗和委内瑞拉原油减产量。



欧佩克预测，2018年非欧佩克国家原油日均供应量将增加231万桶，2019年将增加223万桶；而今明两年世界日均需求增幅分别只有150万桶和129万桶。国际能源署也预计，2019年世界原油供应量将超过需求量。



沙特能源大臣哈立德•法利赫此前表示，将于12月开始把沙特原油日产量削减50万桶。另据报道，欧佩克方面已在讨论把原油日产量削减140万桶。

分析人士认为，欧佩克很可能在下次会议上宣布减产，布伦特油价有望因此回升至每桶75美元水平。



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