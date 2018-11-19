第十四届沙肯•艾玛托夫电影节在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/11月19日 - 第十四届沙肯•艾玛托夫国际电影节17日在阿拉木图举行。

值得一提的是，在此之前该电影节一直被称之为《沙肯之星》。



电影节评审委员会主席、哈萨克斯坦人民演员阿萨纳勒•阿西莫夫以及一众国内外知名演员出席了当天电影节红毯仪式及开幕式。













开幕式上，阿西莫夫回忆了沙肯•艾玛托夫在阿吾埃佐夫剧院中20年的工作成就以及他为哈萨克电影事业的发展所做出的突出贡献。



而出席活动的文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒则感谢了阿萨纳勒•阿西莫夫多年来对哈萨克电影以及艾玛托夫的宣传。





"为了不使艾玛托夫的功绩被人遗忘，阿萨纳勒先生多年来做出了诸多工作。即便在有些年遇到过财政困难，他也没有放弃举办电影节的活动。电影节在这位哈萨克电影先行者开始自己事业的剧院中举行同样令人欣慰。"部长说。





当天的活动期间，还展示了电影节祈愿树。出席活动的诸多嘉宾纷纷在祈愿树上留下了自己的祝福。



据悉，今年的电影节分为三大板块。观众可在电影节期间欣赏到来自哈萨克斯坦本国、外国以及突厥语国家的精彩电影作品。

































【编译：木合塔尔·木拉提】