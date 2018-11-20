总统接见"沃特拉尔"国家学术民族志乐团代表

哈通社/阿斯塔纳/11月20日 -- 据总统府官网消息，纳扎尔巴耶夫总统20日在总统府接见"沃特拉尔"国家学术民族志乐团负责人德恩祖赫拉·特列恩迪耶娃。

纳扎尔巴耶夫总统会谈期间指出，"精神文明复兴"规划落实框架下，有必要定期对文化与艺术领域提供支持。

"我与您的父亲多年以来彼此熟悉。拥有学术地位的'沃特拉尔'乐团也以他的名字命名。当时乐团只有6位成员，如今共拥有66名音乐家。"总统说。

纳扎尔巴耶夫总统指出，在落实"精神文明复兴"规划相关任务方面，民族志乐团将起到重要作用。

"乐团在法国进行了巡演，并在阿斯塔纳进行了表演。此外，乐团在全球范围内的积极参与民族乐器宣传工作。为了推广民族艺术设立了国家冬不拉日。今年共有超过1000名音乐家参与了该节日的庆祝活动。这些举措都将符合'精神文化复兴'规划的方向。您继承着伟大作曲家努尔黑萨•特列恩迪耶夫的志向，为此表示感谢。"纳扎尔巴耶夫总统说。

会谈期间，"沃特拉尔"乐团负责人德恩祖赫拉·特列恩迪耶娃就国家向民族艺术领域发展提供的关注度向纳扎尔巴耶夫总统表示衷心感谢。

【编译：冰山】