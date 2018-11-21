总统：应建立"伟大草原"主题古代艺术和科技博物馆

哈通社/阿斯塔纳/11月21日 - 纳扎尔巴耶夫总统在21日发表署名文章《伟大草原之国的7个优势》中指出，应建立"伟大草原"主题古代艺术和科技博物馆。

总统在文中表示，哈萨克斯坦拥有丰富的古代文化艺术和技术遗产，具备建立此类博物馆的充分条件。通过收集和展示在哈萨克斯坦出土的各种具有重要历史价值的文物，以及有关这些文物的制造技术，可以体现出哈萨克斯坦这片土地上古代科学技术的发展历程。



总统还在文章中表示，可以通过组建国家级的历史俱乐部的形式，在哈萨克斯坦各地开展旨在考察古代塞人、匈奴、突厥汗国时代历史遗迹和其他主题的文化活动。总统强调，通过这些方法，可以吸引许多对此有兴趣的人才，开展大量有效地工作。



总统还在文中指出，对沃特拉尔古城（译注：中亚历史名城，中文史书中称之为"讹达剌"）的重建工作具有重要的旅游和文化价值。



"在此基础上，需对文化宣传和旅游发展工作投入关注。"总统说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统在21日公布的文章中还提出于2019年在首都举行世界突厥学家大会，开设"伟大草原的伟大人物"百科公园以及制定"档案-2025"7年项目的提议。



【编译：木合塔尔·木拉提】