哈萨克斯坦与中国签署一系列合作文件

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 - 据总理官网消息，在哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫对中国进行的正式访问框架下，两国签署了一系列政府间协议及商业合作文件。

据悉，这些文件旨在进一步发展哈中两国在工业化、投资、创新、数字化、农业和能源领域的合作。



此次哈中双方签署的合作文件包括：



卡拉干达州政府、Kazakh Invest和Horgos Xingbang之间就在卡拉干达州开展电解锰生产的谅解备忘录；



JSC Condensate、Kazakh Invest和CITIC Construction之间实施合成石蜡生产项目的谅解备忘录;



TENIR Logistic LLP与Youbang Innovative Investment Limited之间关于在哈萨克斯坦特穆莱油田建立采矿、化学和冶金综合体的合作协议;



Zhel Electric LLP与Universal Energy Ltd之间关于在阿克莫拉州共同建设风力发电站的合作协议;



JSC Pavlodar与CNOOD Asia Limited之间关于甜菜加工厂建设项目的谅解备忘录;



卡拉干达州政府、Tau-Ken Samuryk 国有公司和Xiamen Tungsten之间关于"北卡特帕尔"和"卓嘎勒凯拉特"矿区开发项目的合作协议;



卡拉干达州政府、Tau-Ken Samuryk公司与Xiamen Tungsten之间关于关于建造生产对羟基苯甲酸铵的工厂的基本交易条款的协议。



值得一提的是，访华期间，总理访问了中国重要的经济城市深圳，并同该国企业家代表举行了会谈。



【编译：木合塔尔·木拉提】