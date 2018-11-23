知名歌手迪玛希的音乐创作吸引英国媒体广泛关注

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 -- 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达伊别尔艮近日在伦敦举行个人演唱会后接受了当地多个媒体的采访。

值得一提的是，迪玛希·库达伊别尔艮19日在英国"哈萨克斯坦文化日"框架下举行个人演出。该演出由哈萨克斯坦文化和体育部与哈萨克斯坦驻英国大使馆支持下举办。

据了解，迪玛希在伦敦的演出之旅框架下会见了多位英国媒体代表，并以哈萨克语向他们介绍哈萨克斯坦以及民族习俗传统。据歌手透露，他很自豪通过母语向全世界介绍的哈萨克斯坦文化。此外，迪玛希还就为此次演出提供支持的文化和体育部表达谢意。

此外，迪玛希还会见了哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫。会谈中，伊德里索夫表示，迪玛希是哈萨克斯坦的全球大使，并为提高哈萨克斯坦在国际舞台上的名誉作出了贡献。





当日，迪玛希还与就读于伦敦的哈萨克斯坦留学生们举行了会面，并进行了交流。





迪玛希在伦敦接受了当地多个知名媒体采访，其中包括参与BBC世界频道"Cultural Frontline"节目。期间，迪玛希向节目主持人蒂娜·达赫利分享了自己的音乐之路。





与此同时，哈萨克斯坦歌手还接受了英国《独立报》、《Candid》杂志、《1883》网络媒体以及俄罗斯塔斯社等媒体机构记者采访。





据了解，英国知名摄影师迈克尔·唐纳德为迪玛希制作了照片集。迈克尔曾为著名摇滚乐手米克·贾格尔、巴西球王贝利等知名人士拍摄照片。









此外，迪玛希还与英国"World History Archive"艺术馆负责人亚历山大·戈尔德贝格举行会面。戈尔德贝格透露出关于为迪玛希的写作自传的计划，并向歌手赠送了于1890年拍摄的纪念相片，该相片描述了冬不拉。





值得一提的是，迪玛希在伦敦的演出还吸引了英国歌星们的关注，其中包括知名歌手Tallia Storm。





【编译：冰山】