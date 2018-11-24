哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在第四届“阿斯塔纳俱乐部”会议的讲话

尊敬的各位与会嘉宾！

欢迎大家参加第四届"阿斯塔纳俱乐部"会议！

世界领先的专家、外交官和政治家已经是第四次集聚在这个独一无二的对话平台。

在这欧亚大陆的中心，我们正准备讨论最迫切的问题。

现在需要的正是这种形式的会谈。

我们的共同任务是寻求方法，摆脱破坏性冲突的漩涡。这类冲突在地缘经济和地缘政治中会愈演愈烈。

为此，首先我想提出以下标志性特点和风险。

第一，主要大国之间日益加剧的矛盾增加了当前世界秩序的不稳定性，使事件变得越来越不可预测。

所谓的"后两极"世界秩序已彻底成为过去。

"大欧亚大陆"的轮廓正在我们眼前形成。

影响其形成的不仅有全球国家形势的变化，还有地区大国之间日益激烈的竞争。

而且他们仍然无法消除针对世界未来格局这一主要问题的根本分歧。

第二，俄罗斯、美国和中国地缘政治对抗的尖锐化不仅在全球范围内，也在大欧亚范围内存在。

这种战略三角关系处在困境当中。

然而，近年来其可控性程度越来越低了。

从现在看，大规模危机发生的可能性空前之大。

升级为全面冲突的事件可能性显著增加。

必须非常清楚的是，危机情况下的误解和失算可能会引起军事对抗。

第三，对抗加剧使得全球发展和安全机构的整体效果受到质疑。

战略稳定基础出现动摇，这是当今世界最令人关注的变化趋势。

关于《消除中程和中短程导弹条约》的情况变得至关重要。

《削减和限制进攻性战略武器条约》有效期至2021年，该条约的延期问题仍悬而未决。

中导条约的瓦解以及《削减和限制进攻性战略武器条约》的延期问题实际上将摧毁军备控制体系。

世界大国有可能重返军备竞赛。

第四，如今经济矛盾已升级到许多专家公开称之为贸易战的阶段。

美中两国之间就发生了贸易战，两国经济占全球经济的三分之一，出口量占全球的20%，直接投资占全球的三分之以上。

这将导致全球经济增幅减小，从而导致发展中国家局势恶化。贫穷和失业是恐怖主义、移民和分裂主义的温床。

这正是阿富汗的现状，持续的战争导致严重后果-- 毒品贸易、恐怖主义和极端主义。

第五，欧亚大陆地缘经济最重要的问题是一些国家单方面实施经济制裁，以及作为回应的反制裁。

第六，大欧亚大陆部分地区面临着很大的全面军事对抗的可能性。

最有可能发生武装冲突的地区之一是中东地区。

叙利亚危机，伊拉克持续紧张的政治局势，利比亚内战，阿拉伯国家内部发展挑战都造成了这种不稳定的状态。

所有这一切都因伊朗核协议的破裂而加剧，而伊朗核协议的达成并不容易。包括哈萨克斯坦在内的国际社会一直在就这份文件进行长期努力。哈萨克斯坦以自身为例向全世界展示了拥有核武器并不是保障安全问题的灵丹妙药。哈萨克斯坦放弃了这些武器，赢得了国际社会的信任。

明年一些未解决的问题可能会变得更加混乱，可能使中东再次发生大战。

第七，全球安全持续受到国际恐怖主义和极端主义的威胁。

根据国家恐怖主义和反恐研究联盟的数据统计，2017年全世界发生了大约一万起恐怖袭击，造成26 000多人死亡。

第八， 2018年网络安全正在成为全球稳定的一个全新衡量指标。

大国之间的对抗将转移到这一领域。

未来几年，使用网络技术禁用核武器和其他战略设施将会变得更加迫切和现实。

第九，另一个重要挑战是通讯的安全。

各国的制约因素是全球化带来的经济相互依赖和紧密联系。

但是，贸易战和制裁将削弱这一因素的影响。

所有的不确定性导致各国在新"冷战"的刀锋上摇摆，其结果对每个国家来说都是百害而无一利。

尊敬的朋友们！

一个拥有核武器的世界无法承受新的血腥结局，无法在"旧世界"的碎片上第三次开始建立新的世界秩序。

因为将无物可用，无人来建。

有必要预防新的全球灾难，而灾难的轮廓已十分清晰。

国际社会需要联合起来解决这些共同问题。

在布鲁塞尔的亚欧会议论坛上，我谈到了国际形势的危险性，类似于60年代初的加勒比危机。

不久前在巴黎有人提及，第一次世界大战和第二次世界大战的起源是缺乏谈判-对话。我的建议是，大国，特别是美国，俄罗斯，中国和欧盟国家，从人类的未来角度出发，始终对世界议程问题负有重大责任。

我的建议：有关文明的命运，美国 、俄罗斯联邦 、中国 、欧盟应该找到新的对话形式。第一次世界大战结束后，国际联盟成立了。然后，在第二次世界大战结束后，联合国成立了。很明显，解决矛盾是一件困难的事情。尽管如此，我提出了阿斯塔纳平台，为让四国可以讨论经济、政治和安全领域的问题。

第一，我认为有必要更新1975年《赫尔辛基协定》。

我建议在这一战略文件通过45周年之际，于2020年举行安全与合作会议。

我们都明白，签订新协议的过程并不容易。

因此，建议在2019年开始为最终谈判进行准备工作。由于哈萨克斯坦是二十一世纪初唯一的欧安组织首脑会议主办国，我们准备在未来倡议发起类似活动。

当然，当中很多事情将取决于世界大国的立场。

在这方面，我想呼吁大国共同努力，达成新的协议。

第二，为确保战略安全，核大国之间应建立信任对话。

必须加强关于进一步削减核武库，建立无核区的谈判。同时，通过了《不扩散核武器条约》。尽管有了条约，一些国家仍然拥有着核武器。协议缺乏制裁，导致了这样的结果。

哈萨克斯坦是自愿放弃核武器的国家，作为全球反核运动的领导者之一，再次呼吁国际社会建立一个无核武器的世界。 1991年，在苏联时代，我提出了关闭塞米巴拉金斯克最大核试验场，在那里核试验曾经秘密进行了很长时间。

迫使苏联领导层，军事工业联合体关闭这个试验场，并不是一件容易的事。随后，世界各地就类似的试验场做出了同样的决定。这项工作得以持续开展。美国总统巴拉克•奥巴马发起了一系列反核运动，哈萨克斯坦也积极参与其中。在其中一个活动中，我提出了"和平 二十一世纪"宣言。

第三，贸易战不能纠正全球贸易不平衡。

需要在世界贸易组织主持下以多边形式进行谈判，制定解决方案。

该组织2020年部长级会议将在阿斯塔纳举行。

解决的办法在于制定统一、公平的贸易投资合作规则。

需要完全承认知识产权，制定透明、灵活和有效的技术转让规则。

与此同时，必须通过世贸组织的改革来寻求解决贸易战问题的方法。

世贸组织活动的协议规则中，应包括将违反规则的代价提高提高。

第四，亚洲需要自身的集体安全组织。

我认为，其形成只是时间问题。

哈萨克斯坦关于亚信会议的倡议可以成为未来亚洲安全与合作组织的基础。该组织与欧安组织合作，可以为整个欧亚次大陆的安全做出贡献。

为了实现这一想法，作为第一步，我提议举行欧安组织，亚洲信任会议和东盟区域安全论坛的联合协商会议。

这些组织的秘书处可以举行会议以协调立场。哈萨克斯坦的官方意见将传达到所有提到的组织。

第五，建议在阿斯塔纳举行欧亚安全会议。同时，无论在哪举办，举行这样的会议都是至关重要的。

这可以在阿斯塔纳俱乐部的基础上完成。会议的组织可以吸取权威论坛的经验，例如慕尼黑国际安全会议。

第六，国际社会需要制定在信息空间发展领域合作的全球战略。

尊敬的女士们、先生们！

欧亚空间一直是历史的主要舞台。

但仅在最近几年才出现了大欧亚大陆的清晰轮廓。

其基础主要是，欧亚经济联盟、欧盟和中国"一带一路"计划的有效合作。

哈萨克斯坦作为一个欧亚大陆的一部分，一直主张公开对话，奉行维和政策，努力调和冲突各方，并取得成功。

连接世界--是我们的历史使命。

这也是举办阿斯塔纳俱乐部会议的意义。

为了欧洲大陆所有国家的利益，我们可能会听到有关欧亚大陆进一步发展的创新想法。

我希望政治家和政府能接纳大多数意见，作为实际行动的建议。

在今天的全球化世界中，没有任何双方冲突只会涉及双方而不伤害任何其他方。

通过努力，我们可以帮助解决冲突，促进在欧亚大陆，乃至全世界人民的福祉。我认为，想为后代维护世界，没有其他选择。

谢谢大家！