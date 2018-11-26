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    哈萨克斯坦学生在国际考试中取得惊人成绩

    10:53, 26 11月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/11月26日 -- 纳扎尔巴耶夫精英学校阿拉木图分校12年级学生阿赫纳扎尔·哈哲穆拉特近日在ACT和SAT两项国际学科考试中均获得满分的优异成绩。

    据了解，ACT是一个在美国学生们用作大学本科录取参考的标准化测验。许多美国知名大学录取分数线通常在30-36分之间。据统计，仅有0.1%美国学生获得满分36分。美国ACT平均综合得分为21.1。

    SAT考试则与ACT一起并作为美国各大学申请入学的重要参考条件之一。专项测验中包括五个科目（数学、物理、化学、生物、外语），每科满分800，总分2400分。

    与此同时，阿赫纳扎尔在雅思（IELTS）考试中获得了8.0的高分成绩。

    据了解，阿赫纳扎尔的惊人考试成绩为其在全球顶尖大学创造了学习机会。目前，精英学校毕业生计划申请哈佛大学，并正在等待招生委员会的批准。

    阿拉木图学生阿赫纳扎尔曾在扎吾特克夫、欧拉奥林匹克竞赛、新西伯利亚、中国以及其他国家获得多个奖牌。他在中国获得的丘成桐中学科学奖证明了其数学水平的高度。

    此外，阿赫纳扎尔还曾于2017年在印度尼西亚获得国际物理奥林匹克竞赛冠军。今年，他还荣获了亚洲物理奥林匹克竞赛冠军、2018国际地球科学奥林匹克竞赛银牌等奖项。

    【编译：冰山】

    标签:
    阿拉木图 教育 黄金储备
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