信息和通讯部：国内通讯服务费用将得到下降

哈通社/阿斯塔纳/11月26日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部副部长迪娜拉·谢格洛娃26日在政府例行会议上表示，国内通讯服务费用将于2019年起得到下降。

"目前电缆系统租赁以及对乡村固定电话和网络服务补贴费用管理工作由信息和通讯部负责。对此，公布了有线服务法案，并在两年内将服务费用保持在稳定水平。"信息和通讯部副部长说。

据副部长介绍，固定电话和网络服务自2013年起以低于其成本的方式提供给乡村居民。具体来说，乡村地区固定电话服务费为596坚戈，而其成本为1125坚戈。网络服务费则在982-1964坚戈之间，其成本为2932坚戈。

"乡村地区补贴在政府预算基础上得到考虑。政府今年为此下拨87亿坚戈。世界经济论坛期间发布的最新全球竞争力指数中，哈萨克斯坦在移动通讯可及性方面位居第29位，而在宽带网络服务方面位居第20位。" 谢格洛娃说。

谢格洛娃指出，信息和通讯部根据政府总理的工作指示，目前就降低服务费用，正在同哈萨克斯坦电信公司、TransTelekom、KazTransCom、КCell、Kartel、Mobile等服务商开展协议。根据谈判结果，将制定出廉价的服务套餐。

【编译：冰山】