哈萨克斯坦和白俄罗斯将合作生产无人机

哈通社/阿斯塔纳/11月27日 - 白俄罗斯第一副总理亚历山大•土尔琴在哈萨克斯坦-白俄罗斯商业-经济合作政府间委员会会议上表示，哈萨克斯坦与白俄罗斯将共同开展无人机生产。



"近期有望在哈萨克斯坦境内完成两国联合生产无人机生产项目的落实工作。我们期待两国在IT领域的相互合作能够更进一步，并在该领域开展更多的联合项目。"亚历山大•土尔琴说。

土尔琴还强调称，哈白两国应继续加深在工业、农业和物流运输领域的重点合作，并推动双方在IT、太空探索和高新技术领域投资方面的投入。

白俄罗斯方面愿意积极参与在基础设施建设和工业项目方面开展合作的各项提议。

"两国应该合作发掘和使用作为丝绸之路经济带分支或该提议的一部分的哈中边境‘霍尔果斯-东大门'自由经济区以及白中‘巨石'工业园的潜力。"亚历山大•土尔琴说。

哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔•马明对白方关于进一步拓展两国工业领域合作的提议表示支持。

阿斯哈尔•马明表示，与之相关的问题已经得到了讨论，现在有必要在实践中落实协议。哈萨克斯坦有意同白俄罗斯合作，增加中国 - 欧洲 - 中国运输线的集装箱运输量。

哈白两国政府会议期间将签署2019-2020年合作发展路线图。