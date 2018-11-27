乌斯卡曼市开设考古和阿勒泰文化遗产博物馆

哈通社/乌斯卡曼/11月27日 -- 据Altaynews.kz网站消息，阿曼卓洛夫东哈州国家大学近日开设考古和阿勒泰文化遗产博物馆以及大学历史博物馆。

开幕仪式期间，历史学教授、考古学家再诺勒拉·萨玛舍夫指出，哈萨克大地及其中阿勒套地区是古代冶金和采矿业的中心。此前，考古学家切尔尼科夫也曾将东哈州视为欧亚地区青铜铸造业最发达的地区之一。据其介绍，博物馆内展出的历史遗产大部分由该学府大学生们在该地区进行考古发掘时发现的。

"在这一地区挖掘出的锡矿石甚至流传至美索不达米亚。青铜时代文化的遗产一直流向南西伯利亚地区。"萨玛舍夫说。

据了解，纳扎尔巴耶夫总统的《伟大草原之国的7个优势》署名文章框架下，该博物馆的开设显得尤为重要，并经过长达一年的准备工作，于日前正式向公众开放。总统在署名文章中指出关于民族历史和文化的7个方向，并下达了工作指示。其中与青铜时期的哈萨克民族古代冶金艺术的发展有关。此外还包括捕猎、驯马以及寻找关于"金人"的所有历史遗产并开设博物馆等。

"地区考古人员为家乡历史给予的高度关注使人感到欣慰。博物馆虽小，但非常紧密。这里收藏了所有历史阶段的考古遗产。"国家博物馆馆长扎肯·泰玛罕别托夫说。

【编译：冰山】