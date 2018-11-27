“洞察”号无人探测器成功登陆火星

哈通社/阿斯塔纳/11月27日 -- 据新华社报道，美国航天局"洞察"号无人探测器于美国东部时间26日14时54分许（阿斯塔纳时间27日1时54分许）在火星成功着陆，执行人类首次探究火星"内心深处"的任务。

美国航天局的直播画面显示，"洞察"号于26日14时47分许进入火星大气层，约7分钟完成了进入、下降和着陆，"洞察"号顺利降落在火星艾利希平原。

随后，"洞察"号通过与其同行的迷你卫星于15时许传回了火星的照片。美国航天局喷气推进实验室首席工程师罗伯·曼宁表示，这张照片意义重大，标志着"洞察"号已经正式开始工作。

在位于洛杉矶帕萨迪纳的喷气推进实验室指挥中心，"洞察"号项目团队成员相互击掌，兴奋不已。

洞察"号首席科学家布鲁斯·巴纳特在接受新华社记者专访时表示，"洞察"号对于火星研究有重要意义。至今，科学研究已经掌握了火星表面、大气层、电离层状态等信息。"洞察"号现在的使命是通过探索火星的内核，来分析火星形成的历史，同时增加人类对地球起源的认识。

美国航天局局长吉姆·布里登斯廷在记者会上说，"洞察"号的成功登陆是人类探测器第8次抵达火星，这是国际合作的结果。"洞察"号搭载的地震测量仪由法国研制，温度测量装置由德国提供。

今年5月5日，"洞察"号从加利福尼亚州范登堡空军基地升空。"洞察"号携带的主要仪器有地震测量仪、温度测量装置以及"旋转和内部结构实验仪"，将用于探究火星内核大小、成分和物理状态以及火星内部温度、火星震活动等情况。