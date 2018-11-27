英国智库称“脱欧”协议或让英国损失千亿英镑

哈通社/阿斯塔纳/11月27日 -- 据新华社消息，英国国家经济与社会研究所26日发布报告，评估"脱欧"协议可能产生的经济后果。报告测算，英国按现有协议"脱欧"，长期看国内生产总值（GDP）可能比留在欧盟低近4%。

欧盟成员国领导人此前在欧盟特别峰会上已正式通过英国"脱欧"协议，但协议仍需英国议会与欧盟其他成员国分别表决通过才能生效。

这份名为《政府提交"脱欧"协议的经济后果》的报告说，任何"脱欧"协议的影响，都要从两个方面分析：一是英国和欧盟及其他经济体贸易关系因协议而变化，会如何影响经济；二是协议影响市场不确定性和信心，又会如何影响经济。

从这两个方面分析，研究人员预计，到2030年，"脱欧"会使英国经济总量比"留欧"低3.9%，按照2016年的价格计算，相当于1000亿英镑。而从人均来看，这两个数据分别为3%和1090英镑。

智库研究人员表示，这种损失相当于英国失去威尔士地区的年产出，或失去伦敦金融服务业产值。

报告说，即便"脱欧"协议获得足够政治支持得以实施，在2020年12月31日转型期结束之前，英国与欧盟未来关系确切形式仍存不确定性。根据相关研究，从英国"脱欧"公投至今，这种不确定性已令英国GDP下降2%。

英国国家经济与社会研究所成立于1938年，是英国老牌研究机构。