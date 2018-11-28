萨金塔耶夫出席欧亚经济联盟政府间理事会会议

哈通社/阿斯塔纳/11月28日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫28日出席在白俄罗斯首都明斯克举行的欧亚经济联盟政府间理事会会议。

会议议程主要包括，加强合作关系及扩大联盟成员国之间相互贸易、消除欧亚经济联盟内市场障碍以及个别经济领域一体化发展方面的23个重点问题。

消息称，俄罗斯联邦总理梅德韦杰夫、白俄罗斯总理鲁马斯、吉尔吉斯斯坦总理阿布勒哈兹耶夫、亚美尼亚临时总理米尔佐扬出席会议。

当天，出席欧亚经济联盟政府间理事会会议的各国政府首脑们同白俄罗斯总统卢卡申科举行会谈。会谈中，讨论了联盟在发展成员国之间合作关系上所发挥的重要作用。

据了解，本次政府间理事会会议以小范围及扩大会议方面举行。

小范围会议期间，与会代表们讨论了经济合作的实际问题，并就所达成的共识落实工作进行了定期总结，明确了欧亚经济联盟的进一步工作方向。其中包括，数字化工作落实问题、创造共同的金融市场、公共政策的原则以及创建商品识别标记的系统等。





此外，与会代表们在小范围会议中讨论了政府间理事会会议议程的14个问题。讨论期间，哈萨克斯坦代表团议程议题提出了相关建议。

欧亚经济联盟执行委员会主席、独联体执行秘书列别杰夫出席了政府间理事会会议扩大会议。

扩大会议主要围绕经贸、工业、农业、能源、保障食品安全等领域发展相互合作及货物运输的透明度等问题进行了讨论。

会中，政府总理萨金塔耶夫提到关于创建遵循平等互利原则的一体化项目想法的25周年以及签署关于创建欧亚经济联盟协议的5周年。他还表示，在此期间建立了监管框架、批准通过了战略性行业文件。





与此同时，萨金塔耶夫指出，考虑到瞬息万变的市场环境，纳扎尔巴耶夫总统于去年5月在索契提出就成立当前经济形势委员会的倡议具有重要意义。这将为共同寻找应对外部挑战的方法以及减轻对成员国经济和金融体系的影响创造机遇。

根据会议结果，欧亚经济联盟政府间理事会会议框架下签署多个文件。

此外，欧亚经济联盟政府间理事会下一次会议将于2019年在阿拉木图市举行。

【编译：冰山】