古代匈奴人文字在阿拉木图展出

哈通社/阿斯塔纳/11月28日 -- 主题为《伟大草原的七个优势》的历史文化展览会，日前在阿拉木图市阿尔法拉比大学图书馆举行。

展览旨在响应纳扎尔巴耶夫总统署名文章中，关于研究和展示古代草原人民技术文化成就的建议。



此次展出的展品，主要是文物古迹的数字化模型，以及哈萨克斯坦境内诸多考古学发现的文物。



重点展品包括：阙特勤石碑、"苍狼"、突厥古文字、塞人（萨克人）"金人"铠甲等。



阿尔法拉比大学历史、考古和民族学系主任梅恩迪古莉•诺盖巴耶娃表示，阿尔法拉比大学考古学者通过考古发掘发现的大量草原文明古迹和文物，体现了古代草原民族所拥有的高度文明和技术水平。





"以9-11世纪时代基马克汗国皮质马鞍及其鞍具为例，便能明确的看出草原文明在养马、训马和制作相关工具方面的能力。此外，还有许多其他的文物，包括塞人时代金质的器皿等等。"她说。



此次展览期间，还首次展出了属于古代匈奴人的统一文字字母表。



这份由136个字母组成的字母表，是根据在匈牙利、德国、保加利亚、中国、挪威、蒙古和俄罗斯发现和保存的各时代文物复原而成。



出席此次展览会的著名学者格伊巴达特•哈巴斯吾勒表示，曾经驰骋在欧亚大草原上的匈奴人，留下了难以计数的文化遗产。





"但正如总统《伟大草原的七个优势》一文中所说的那样，受到欧洲中心论的影响，作为哈萨克历史不可分割部分的塞人、匈奴人以及其他突厥部族对人类历史和文化发展的贡献，许多年来都没有受到关注和重视。"他说。



展示古代至今草原文明历史成就的《为大草原的七个优势》展览将成为阿尔法拉比大学《哈萨克国度》历史文艺综合体的重要组成部分。



系列展厅还包括展示阿拉什党人为哈萨克民族独立而付出的贡献的《阿拉什理想》展和展示哈萨克斯坦人民在纳扎尔巴耶夫总统领导下实现主权和独立进程的《永恒之国》展。





据悉，在阿拉木图举行的《为大草原的七个优势》展开幕式吸引了大批社会功勋人士、文化界名流、媒体代表和70多所高等学府近500名大学生参加。



展览会框架下还举行了同主题的研讨会。



【编译：木合塔尔·木拉提】