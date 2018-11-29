"先祖阔尔克特"遗产正式列入联合国教科文组织非遗名录

哈通社/阿斯塔纳/11月29日 -- 据联合国教科文组织官网消息，近日在毛里求斯首都路易港举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会会议上，正式批准将"先祖阔尔克特"遗产列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。

消息称，由哈萨克斯坦发起，并在兄弟国家土耳其和阿塞拜疆支持下于2017年3月向联合国教科文组织提交了申遗文本。文化遗产以"先祖阔尔克特遗产：故事、传说和音乐"为名正式列入联合国教科文组织非遗名录。

先祖阔尔克特 - Kobyz之父、作曲家、诗人。先祖阔尔克特将突厥传统、习俗、信仰、民族区别及社会特征等通过童话故事带到今日的伟大艺术家。

据研究，目前共有12本先祖阔尔克特的故事集流传至今。其中8本关于内外战，2本关于爱情故事，而2本关于神话故事。此外，还包括"阔尔克特"、"Zhelmaya"、"Tarğıl tana"、"Elimay"、"Ushardyn uluy"等音乐作品。因此，民间流传着这一句话"音乐之父-阔尔克特"。

从阿勒泰延伸的突厥民族神圣人物、Kobyz与共同神话和民间传说之父 - 先祖阔尔克特遗产被认为是人类历史上的一个重要标志。

【编译：冰山】