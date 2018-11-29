包尔詹•拜别克：阿拉木图市旅游发展潜力巨大适合投资

哈通社/阿斯塔纳/11月29日 -- 阿拉木图市长包尔詹•拜别克29日在出席"Alymaty Invest 2018"国际投资论坛时表示，阿拉木图市旅游资源丰富，非常适合投资。

市长在讲话中指出，拥有高质量人资资源、舒适的生活环境和优异的服务水平的城市，将能够极大地吸引投资，特别是外来投资的青睐，而在这方面，阿拉木图市几乎满足了所有的要求。



包尔詹•拜别克表示，阿拉木图城市环境优美，周边拥有大量基础设施完备的知名旅游景点。例如世界知名的麦迪奥滑冰场、独联体最佳的滑雪运动中心琼布拉克等。



"阿拉木图市内建有2000多家旅店，237家大酒店，20个博物馆，19个剧院，14个展览厅和画廊，128处商业娱乐中心，可以为游客提供全方位的优质服务。"他说。



他强调，来到哈萨克斯坦的外国游客中，超过半数的人都会在阿拉木图待一段时间。



市长还表示，阿拉木图市正在考虑进一步开发高山滑雪旅游项目。届时，将新建总厂237公里的滑雪道路，游客数量也将增长6倍，达到4.6万人。此外，还计划建设一个占地面积达1.5万平方米的展览综合体，用于商务旅游的发展。



【编译：木合塔尔·木拉提】