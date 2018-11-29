哈萨克传统马奶文化列入联合国教科文组织非遗名录

哈通社/阿斯塔纳/11月29日 -- 据外交部消息，联合国教科文组织第十三届非物质文化遗产保护政府间委员会会议29日在毛里求斯首都路易港举行。

会上，哈萨克斯坦的"先祖阔尔库特遗产：故事、传说和音乐"和"哈萨克传统马奶文化" 申遗获得通过，正式被列入联合国教科文组织非遗名录。

据了解，哈萨克斯坦首次以成员国身份出席本届会议。哈萨克斯坦代表团由我国常驻联合国教科文组织和伊斯兰教育、科学和文化组织代表、非物质文化遗产保护领域专家和克孜勒奥尔达州政府代表组成。



先祖阔尔克特 - Kobyz之父、作曲家、诗人。先祖阔尔库特将突厥传统、习俗、信仰、民族区别及社会特征等通过童话故事带到今日的伟大艺术家。从阿勒泰延伸的突厥民族神圣人物、Kobyz与共同神话和民间传说之父 - 先祖阔尔库特遗产被认为是人类历史上的一个重要标志。



作为人类最早驯养野马的地区，哈萨克斯坦拥有悠久的马奶文化。古代哈萨克人祖先通过独特酵制技术，制成了马奶。每年春季，牧马人们前往不同的草原，品尝不同风味的马奶。这也促进了各地区人民的友好关系。

据了解，因地理因素，不同地区的马奶品味各不相同。此外，春季的马奶比任何季节都具有丰富的营养。这一悠久的传统，形成了哈萨克传统的马奶文化。



【编译：小穆】