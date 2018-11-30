突厥斯坦州举行“哈萨克达斯塔尔汗”美食文化节

哈通社/奇姆肯特/11月30日 -- 首任总统日之际，突厥斯坦州举行"哈萨克达斯塔尔汗（哈萨克餐桌）"美食文化节。

据了解，旨在倡导独特与统一、保障民族间和谐的该活动吸引市民、"母亲理事会"成员、民族和睦大会地区代表以及民族文化联合会代表等参与。

活动期间，民族和睦大会突厥斯坦州分部秘书处主任玛蒂娜·卡梅丁诺娃向与会代表们介绍"哈萨克达斯塔尔汗"美食文化节的重要性，并传达了突厥斯坦州州长詹塞伊特·图伊梅巴耶夫的祝贺。



"传统'哈萨克达斯塔尔汗'美食文化节是地区民族间和谐与友谊的证明。我们的目标不仅是倡导哈萨克民族美食，还包括建立哈萨克及其他民族文化中心。"卡梅丁诺娃说。

美食节期间，各民族文化中心参与了哈萨克民族各种美食的烹饪以及其他习俗，包括煮肉、打扮餐桌、以哈萨克传统方式迎接客人等。与此同时，与会代表们观赏了艺术团体的精彩演出并品尝了传统美食。

最终，经评委们的决定，突厥斯坦州伊朗文化中心获得特等奖，萨伊拉姆县获得第一名，土耳其和塔吉克民族文化联合会获得第三名，而托列毕县与乌兹别克和斯拉夫民族文化联合会获得第三名。









【编译：冰山】