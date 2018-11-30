哈萨克文化与服装艺术推介会在巴黎举行

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 -- 据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦"首任总统日"之际以及"精神文明复兴"规划框架下29日在巴黎举行哈萨克文化与服装艺术推介会。

活动期间，哈萨克斯坦著名服装设计师们展示了各自的服装作品。其中包括，"Zeken Moda"品牌创始人哈伊尔沃勒拉·阿布舍夫、"Aspara"时装屋创始人阿伊达尔罕·哈利耶夫以及珠宝艺术家努尔多斯·阿勒阿斯哈尔沃夫等。

此外，哈萨克斯坦驻法国大使詹·哈利耶夫活动中发表贺词并就使哈萨克民族丰富及独特历史文化得到复兴及旨在促进哈萨克斯坦发展的"哈萨克斯坦-2050"战略、"精神文明复兴"规划、总统署名文章"伟大草原之国的7大优势"等进行了介绍。

据了解，宣传传统习俗及文化精神复兴为主题的服装展深受参观者们的喜爱。期间，观众们观赏了"Bastau"冬不拉组合与著名歌手古勒娜尔·沃拉兹姆别托娃演唱的民族歌曲，并品尝了民族传统美食。

据悉，此次活动还对哈萨克斯坦驻法大使馆发起下旨在落实"国际舞台上的现代哈萨克斯坦文化"项目的"法国'哈萨克斯坦秋日'"文化季进行了总结。

【编译：冰山】