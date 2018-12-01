纳扎尔巴耶夫总统出席《伟大草原继承者》论坛

哈通社/阿斯塔纳/12月1日 -- "纳扎尔巴耶夫精英学校"独立教育机构成立10周年《伟大草原继承者》师生论坛1日在首都阿斯塔纳举行，纳扎尔巴耶夫总统出席开幕式并发表讲话。

社会功勋人士、驻哈外交官员、外国企业家、精英学校师生和国际组织代表们出席了论坛。

纳扎尔巴耶夫总统在讲话中说："首先，我衷心的祝贺精英学校成立10周年。纳扎尔巴耶夫大学成立后，对精英学校的需求不断增加。但是，考入该学校并不简单，需要很大的努力。目前，我们在全国各地都开设了精英学校。此外，全国各所学校都在引入精英学校的教学方案和经验。截至目前，已有8万名学生在全国范围内的20所纳扎尔巴耶夫精英学校中毕业。众所周知，精英学校教育质量已得到了国际标准的认可。在这里，我们将为最优秀的学生提供教育，为他们的成功提供帮助。"



据总统介绍，目前，纳扎尔巴耶夫精英学校学生在多个国际数学比赛中获得了冠军。

"目前，哈萨克斯坦学生在国际数学比赛中，有能力与新加坡、日本和美国等国家的优秀学生竞争。"纳扎尔巴耶夫说。

据悉，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，精英学校项目于2008年3月份正式启动。目前，全国各地理科-数学精英学校总数达20所。2010-2018年间，共有8万名学生在精英学校毕业。

【编译：小穆】