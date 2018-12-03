总统接受俄罗斯电视台采访：我们以积极态度看待未来发展

哈通社/阿斯塔纳/12月3日-哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫近日在接受"俄罗斯24"电视频道采访时，谈起了其对哈萨克斯坦前景以及与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京之间的友好关系。

在采访中，记者安德烈·昆德拉硕夫询问纳扎尔巴耶夫总统对哈萨克斯坦及该地区发展前景的个人看法。



"事实上，我认为谈论未来是不对的，因为我们并不是先知。但是，我也认为我们不能将哈萨克斯坦的未来与中亚国家、俄罗斯和中国等大面积邻国分开来单独讨论。俗话说，若你邻居的田地里充满杂草，那么总有一天你的田地中也会杂草丛生。因此，对其他国家的发展表示支持非常重要。在这样的一个立场下，我将以乐观的态度看待哈萨克斯坦的前景和未来。我们将全力以赴，努力实现跻身世界前30发达国家的目标。"总统答道。



此外，总统还谈及了其与普京之间的友好关系。



"自2000年普京担任总统以来，我们就建立了良好的友谊关系，联手解决了许多棘手的问题。其中包括延绵7500公里的哈俄国家边境线划定的问题。同时，与中国长达100年未能解决的边境线划定也是个棘手问题。诸如此类，里海也有同样的问题需要解决。此外，关于俄罗斯主要的航天发射基地--拜科努尔的相关问题，也是在与在普京之间的良好关系下得以解决"纳扎尔巴耶夫总统说。



同时，纳扎尔巴耶夫强调了在独联体和欧亚经济联盟框架下的一体化问题。



"显然，俄罗斯在规模和人力资源以及经济方面在联盟中占据主导位置，而这种关系也为我们的发展提供了帮助。在此之前，我曾提及过哈萨克斯坦与俄罗斯之间的友好关系在地区乃至世界范围内起到了模范作用。若许多国家能够借鉴哈俄之间的友好相处模式，那么当今世界或许就不会有那么多棘手的问题。"总统说。



最后，记者问道："你是否至今还会欣赏曾经的苏俄歌曲？"



"那么你呢？”总统反问道（记者回答：会。）：“我曾在苏联时代成长，哈萨克和俄罗斯这两种不同的文化熏陶着我。因此，苏联时代的许多歌曲至今仍然牵动我心，俄罗斯歌曲如同山谷和伏尔加河般的悦耳动听。当然，如果你细细体会，哈萨克曲调也非常悠扬和舒畅。记得有一次，在一场音乐会上，一位美国客人听着哈萨克歌曲并问我‘为什么哈萨克人喜欢大声歌唱？'我告诉他，‘先看看我们的大草原吧，哈萨克人在大草原中奔跑时，正喜欢大声歌唱。'因此，我认为俄罗斯和哈萨克歌曲在一些方面有许多相似之处。"总统回答。



【编译：达娜】