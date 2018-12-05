参议院议长会见加拿大总督

哈通社/阿斯塔纳/12月5日-据哈萨克斯坦参议院（议会上院）新闻处消息，参议院议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫近日会见加拿大总督朱莉•帕耶特。

托卡耶夫指出，帕耶特对我国进行的此次访问，将为两国在经济、贸易、文化、人道主义、能源、农业、技术、教育和航空航天领域的合作提供重要推动力。



此外，帕耶特同议长分享了参观拜科努尔航天发射场的感受，并表示加拿大方面有意与"哈萨克航天"国有公司签署合作备忘录。



会面期间，托卡耶夫还向帕耶特简单介绍了参议院在哈萨克斯坦政治制度中起到的作用，以及各议员在执行纳扎尔巴耶夫总统提出的政治和社会经济现代化倡议方面所做的各项工作。



同时，双方就两国之间的议会间对话和合作前景交换了意见。托卡耶夫指出，参议院有意发展两国立法机构之间的联系，以及在欧安组织议会大会上与加拿大议会之间的有效互动。



此外，参议院议长邀请加拿大方面对阿斯塔纳进行正式访问。帕耶特则表示加拿大方面有兴趣与哈萨克斯坦推动两国双边和多边形式有效合作关系的发展。



托卡耶夫还提到了阿斯塔纳在联合国安理会的优先工作方向，以及纳扎尔巴耶夫总统提出的关于核不扩散和全球安全的相关倡议。



最后，议长还分享了第六届世界和传统宗教领袖大会的成果，他指出，知名宗教领袖人物、政治家和国际组织代表等人员参加了此次大会，其中还包括前加拿大总理让•克雷蒂安。



【编译：达娜】