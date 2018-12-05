哈萨克斯坦文化日活动在白俄罗斯举行

哈通社/明斯克/12月5日-哈萨克斯坦文化日活动在明斯克举行。

该活动在"精神文明复兴"规划框架内，由哈萨克斯坦文化和体育部组织举办。



文化日开幕前夕，白俄罗斯文化部副部长娜塔莉亚•卡尔切夫斯卡娅、哈萨克斯坦文化和体育部顾问包尔詹•哈拉赫兹吾勒、哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使叶尔穆哈梅特•叶尔特斯巴耶夫及其他嘉宾出席了在国家爱乐音乐厅举行的哈萨克斯坦文化展。



展览期间，我国文体部顾问哈拉赫兹吾勒、白俄罗斯文化部副部长卡尔切夫斯卡娅和哈萨克斯坦大使叶尔特斯巴耶夫发表讲话，并纷纷表示此类文化活动的举办将进一步深化两国之间的友好关系，为两国在政治、经济和文化领域的合作关系提供新动力。



"一年前，哈萨克斯坦和白俄罗斯领导人曾在明斯克举行正式会晤，并签署了哈白两国至2026年社会-经济合作协议。此外，纳扎尔巴耶夫总统下达任务，将两国之间的商品贸易额增至10亿美元。"大使说。



值得一提的是，哈萨克斯坦与白俄罗斯于1992年9月16日正式建立外交关系，我国驻白使馆于1993年1月9日，而白俄罗斯驻我国使馆于1997年7月13日开始工作。



【编译：达娜】