英议会首次判政府藐视议会

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 英国议会下院４日通过一项决议，指责政府藐视议会，要求政府立刻公布"脱欧"协议的全部法律建议。

据新华社报道，英国议会下院当天以311票支持、293票反对的结果通过这一决议，这是英国历史上首次出现议会判定政府藐视议会。随后下院又以321票对299票的结果赋予议会权力，一旦首相特雷莎·梅的英国"脱欧"协议被议会否决，议会将有权投票决定其他选择。

保守党议会下院领袖安德烈娅·利德索姆表示，鉴于议员的投票结果，英国政府将公布特雷莎·梅的英国"脱欧"协议的全面法律建议。

应工党要求，议会下院11月中旬表决通过一项具有约束力的提案，要求英国检察总长杰弗里·考克斯在政府提请议会审议"脱欧"协议时，公开"脱欧"协议的"全部法律建议"。然而，考克斯在本月3日向议会做陈述时仅公布了一份43页的建议摘要，此举立即招致工党等党派反对。

议会下院从4日起就英国"脱欧"协议开展为期5天、每天8小时的辩论，并将于11日对其进行投票表决。

特雷莎·梅当天在议会发言时坚称，她上周和欧盟达成的"脱欧"协议是议会的唯一选择，呼吁议员团结一致支持这一协议。她同时还驳斥了举行第二次"脱欧"公投的要求，称二次公投将使英国的分裂局势恶化。

英国主要反对党工党领袖杰里米·科尔宾表示，首相的脱欧协议"将使英国形势陷入恶化"。他要求特雷莎·梅政府辞职，并呼吁提前举行大选。

科尔宾表示，工党议员将在11日的投票中反对"脱欧"协议，迫使英国政府重新与欧盟进行谈判。他说："我们尊重‘脱欧'公投的结果，但是我们反对这项协议，我们将会投反对票。"



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