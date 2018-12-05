哈韩两国有意加深各领域合作

哈通社/阿斯塔纳/12月5日-由巴伊铁列克国有控股公司副执行主席阿尼瓦尔•吾玛尔霍扎耶夫带领的哈萨克斯坦代表团日前抵达韩国，开始进行工作访问。

访问期间，代表团同韩国多个大型企业举行了商务会议及商务研讨会，其中包括Kolon集团、韩国进出口银行、现代建设、韩国开发研究院、韩国贸易保险公司、韩国产业技术振兴院等。



会议和研讨会期间，双方就医学、能源、在公私伙伴关系机制下实施住房和社会基础设施领域的联合项目等问题进行了讨论。根据会议结果，巴伊铁列克公司同多个韩国公司就参与哈萨克斯坦项目计划达成了共识。



此外，在由韩国商会和哈萨克斯坦驻韩国大使馆组织举办的"巴伊铁列克国家控股公司对哈萨克斯坦-韩国项目的财务和非财务支持"商务研讨会上，韩国方面对我国突厥斯坦州的道路建设项目表示了兴趣。



公司副执行主席吾玛尔霍扎耶夫表示，目前共有500多家韩国公司在哈萨克斯坦境内注册成立。



"这反映了韩国企业对我国的高度信任。韩国在实施保健、教育、住房建设、信息和科学方面的项目实施方面拥有丰富的经验。在此，我邀请韩国企业能够积极在哈萨克斯坦实施联合商业计划。"他说。



【编译：达娜】